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У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО

У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
У Луцьку по вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації збив стовп.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Вочевидь, як зазначають, автівка дуже швидко їхала і влетіла у опору.
Також можна припустити, що водій втік з місця аварії, оскільки там нікого не було. Як видно з фото, Volkswagen зазнав значних механічних пошкоджень.

У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО


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Теги: авто, стовп, Луцьк
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