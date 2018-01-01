У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Вочевидь, як зазначають, автівка дуже швидко їхала і влетіла у опору.

Також можна припустити, що водій втік з місця аварії, оскільки там нікого не було. Як видно з фото, Volkswagen зазнав значних механічних пошкоджень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку по вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації збив стовп.Про цеповідомили очевидці.Вочевидь, як зазначають, автівка дуже швидко їхала і влетіла у опору.Також можна припустити, що водій втік з місця аварії, оскільки там нікого не було. Як видно з фото, Volkswagen зазнав значних механічних пошкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію