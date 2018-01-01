У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
Сьогодні, 09:18
У Луцьку по вулиці Карпенка-Карого автомобіль Volkswagen на іноземній реєстрації збив стовп.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вочевидь, як зазначають, автівка дуже швидко їхала і влетіла у опору.
Також можна припустити, що водій втік з місця аварії, оскільки там нікого не було. Як видно з фото, Volkswagen зазнав значних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Вочевидь, як зазначають, автівка дуже швидко їхала і влетіла у опору.
Також можна припустити, що водій втік з місця аварії, оскільки там нікого не було. Як видно з фото, Volkswagen зазнав значних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку автівка влетіла у сповп. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 26 жовтня
Сьогодні, 09:00