Постраждалому в аварії атовцю на Волині вживили в череп титанову пластину. ФОТО





Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.



"Друзі! Пам’ятаєте, в вересні



25 жовтня в Ковельському МТМО лікар-нейрохірург Юрій Новак провів операцію - краніопластика дефекту черепа в правій лобно-скроневій ділянці титановою пластиною. Операція йшла майже три години.



Вже за добу Дмитро став на ноги.



"Почуває себе добре і рветься на виписку- до дому, до сім’ї!

Хочемо щиро подякувати за високий професіоналізм і виняткове відношення до нашого бійця ковельському нейрохірургу Юрію Новаку! Якщо чесно, то були думки забрати Діму на Київ і оперувати в столичній клініці. Але коли ми поспілкувалися з Новаком особисто.. коли взнали, якого високого професійного рівня нейрохірург працює в Ковелі, то заспокоїлися. Юрій Новак працює нейрохірургом в Ковельсьському МТМО всього трохи більше року. Стажувався в Українській військово-медичній академії, Інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, в клініках Львова, Луцька та Києва. Ми пишаємося, що в нас на Ковельщині є такий високо-професійний і людяний нейрохірург , який рятує життя...

Також, дякуємо головному лікарю Ковельського МТМО Самчуку Олегу за повне забезпечення Дмитра Голярчука БЕЗОПЛАТНО медрозхідниками, препаратами та наркозом для операції та у післяопераційний період!

Oleg Samchuk дуже приємно, що Ковельське МТМО стає одним з найкращих медзакладів України регіонального рівня! Щиро дякуємо всім людям, що перераховували кошти за закупівлю титанової пластини для ветерана АТО! Дімі Голярчуку бажаємо якнайшвидшого і здорового повернення до дому, до сім’ї. Хай всі життєві випробування вже залишаться позаду, а життя буде наповнене лише щастям і радістю!" - йдеться у дописі волонтерки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовцеві з Волині, який потрапив у ДТП, вживили титанову пластину в череп.Про це у Facebook написала волонтерка"Друзі! Пам’ятаєте, в вересні ми збирали кошти на купівлю титанової пластини для учасника АТО Дмитра Голярчука з Ковеля? Нагадаю, що ветерана війни збили машиною на пішохідному переході, сторона наїзду участі в лікуванні потерпілого не приймала ((, а хлопця треба було оперувати і закривати мозок титановою пластиною... Так от,- маємо гарну новину з Волині, з Ковеля!! Дмитро Голярчук успішно прооперований!" - написала вона.25 жовтня в Ковельському МТМО лікар-нейрохірургпровів операцію - краніопластика дефекту черепа в правій лобно-скроневій ділянці титановою пластиною. Операція йшла майже три години.Вже за добу Дмитро став на ноги."Почуває себе добре і рветься на виписку- до дому, до сім’ї!Хочемо щиро подякувати за високий професіоналізм і виняткове відношення до нашого бійця ковельському нейрохірургу Юрію Новаку! Якщо чесно, то були думки забрати Діму на Київ і оперувати в столичній клініці. Але коли ми поспілкувалися з Новаком особисто.. коли взнали, якого високого професійного рівня нейрохірург працює в Ковелі, то заспокоїлися. Юрій Новак працює нейрохірургом в Ковельсьському МТМО всього трохи більше року. Стажувався в Українській військово-медичній академії, Інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, в клініках Львова, Луцька та Києва. Ми пишаємося, що в нас на Ковельщині є такий високо-професійний і людяний нейрохірург , який рятує життя...Також, дякуємо головному лікарю Ковельського МТМО Самчуку Олегу за повне забезпечення Дмитра Голярчука БЕЗОПЛАТНО медрозхідниками, препаратами та наркозом для операції та у післяопераційний період!Oleg Samchuk дуже приємно, що Ковельське МТМО стає одним з найкращих медзакладів України регіонального рівня! Щиро дякуємо всім людям, що перераховували кошти за закупівлю титанової пластини для ветерана АТО! Дімі Голярчуку бажаємо якнайшвидшого і здорового повернення до дому, до сім’ї. Хай всі життєві випробування вже залишаться позаду, а життя буде наповнене лише щастям і радістю!" - йдеться у дописі волонтерки.

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