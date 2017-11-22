Помер радянський актор Микола Караченцов
Сьогодні, 10:10
Сьогодні, 26 жовтня, на 74-році пішов з життя легендарний радянський актор Микола Караченцов.
Впродовж останнього року чоловік боровся з раком, - пише gazeta.ua.
У жовтні 2017 року у Караченцова в легені виявили злоякісну пухлину. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора почалися метастази у лімфовузлах.
Через характер пухлини і загальний стан артиста хірургічне втручання було виключене.
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Впродовж останнього року чоловік боровся з раком, - пише gazeta.ua.
У жовтні 2017 року у Караченцова в легені виявили злоякісну пухлину. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора почалися метастази у лімфовузлах.
Через характер пухлини і загальний стан артиста хірургічне втручання було виключене.
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