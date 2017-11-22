Помер радянський актор Микола Караченцов

Микола Караченцов.



Впродовж останнього року чоловік боровся з раком, - пише



У жовтні 2017 року у Караченцова в легені виявили злоякісну пухлину. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора почалися метастази у лімфовузлах.



Через характер пухлини і загальний стан артиста хірургічне втручання було виключене.

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