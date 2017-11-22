вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер радянський актор Микола Караченцов

Помер радянський актор Микола Караченцов
Сьогодні, 26 жовтня, на 74-році пішов з життя легендарний радянський актор Микола Караченцов.

Впродовж останнього року чоловік боровся з раком, - пише gazeta.ua.

У жовтні 2017 року у Караченцова в легені виявили злоякісну пухлину. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора почалися метастази у лімфовузлах.

Через характер пухлини і загальний стан артиста хірургічне втручання було виключене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, рак, актор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атовець з Волині виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 10:23
Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями
Сьогодні, 10:22
На Волині рятували жінку, яка напилась до білої гарячки
Сьогодні, 10:10
Помер радянський актор Микола Караченцов
Сьогодні, 10:10
Натяжні стелі в Луцьку, які зберігають тепло, – «Гарна хата»*
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Помер відомий російський актор Помер відомий російський актор
10 січень, 10:14
Помер відомий американський актор і співак Помер відомий американський актор і співак
22 листопад, 2017, 09:37
Помер відомий український актор Помер відомий український актор
08 листопад, 2017, 09:43
Помер актор із фільму «Сам удома» Помер актор із фільму «Сам удома»
23 липень, 2017, 03:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька
Сьогодні, 10:53
 0
Скільки на Волині коштує м'ясний кошик
Сьогодні, 10:52
 0
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
Повідомили, хто може керувати волинським «білим домом»
Сьогодні, 10:43
 0
У цю неділю Україна переходить на зимовий час
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8