Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями

Стало відомо, скільки декларацій мешканці Луцька уклали з сімейними лікарями та педіатрами.Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що з 1 квітня розпочалася кампанія щодо підписання декларацій із лікарями.Станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.«Це непоганий відсоток. Експерти не очікували такого високого показника», - додав Якимчук.Однак мешканців Луцька, які ще не підписали декларацій, просять долучитися до процесу, адже від цього залежить обсяг фінансування медицини.