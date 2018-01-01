Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями
Сьогодні, 10:22
Стало відомо, скільки декларацій мешканці Луцька уклали з сімейними лікарями та педіатрами.
Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що з 1 квітня розпочалася кампанія щодо підписання декларацій із лікарями.
Станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.
«Це непоганий відсоток. Експерти не очікували такого високого показника», - додав Якимчук.
Однак мешканців Луцька, які ще не підписали декларацій, просять долучитися до процесу, адже від цього залежить обсяг фінансування медицини.
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Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що з 1 квітня розпочалася кампанія щодо підписання декларацій із лікарями.
Станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.
«Це непоганий відсоток. Експерти не очікували такого високого показника», - додав Якимчук.
Однак мешканців Луцька, які ще не підписали декларацій, просять долучитися до процесу, адже від цього залежить обсяг фінансування медицини.
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