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Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями

Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями
Стало відомо, скільки декларацій мешканці Луцька уклали з сімейними лікарями та педіатрами.

Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук розповів, що з 1 квітня розпочалася кампанія щодо підписання декларацій із лікарями.

Станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.
«Це непоганий відсоток. Експерти не очікували такого високого показника», - додав Якимчук.

Однак мешканців Луцька, які ще не підписали декларацій, просять долучитися до процесу, адже від цього залежить обсяг фінансування медицини.

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Теги: декларації, лікарі
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