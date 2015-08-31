Луцьк отримав гроші на погашення різниці в тарифах

Луцьк отримав обласну субвенцію на оплату різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги та обслуговування первинної ланки медицини.Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що місто отримало 1,7 мільйона гривень субвенції на оплату різниці в тарифах на тепло-і водопостачання.Окрім того, 14 мільйонів гривень отримали на потреби центрів первинної медико-санітарної допомоги на три місяці.