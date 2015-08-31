вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк отримав гроші на погашення різниці в тарифах

Луцьк отримав гроші на погашення різниці в тарифах
Луцьк отримав обласну субвенцію на оплату різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги та обслуговування первинної ланки медицини.

Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що місто отримало 1,7 мільйона гривень субвенції на оплату різниці в тарифах на тепло-і водопостачання.

Окрім того, 14 мільйонів гривень отримали на потреби центрів первинної медико-санітарної допомоги на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, тарифи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, хто може керувати волинським «білим домом»
Сьогодні, 10:43
У цю неділю Україна переходить на зимовий час
Сьогодні, 10:35
Луцьк отримав гроші на погашення різниці в тарифах
Сьогодні, 10:26
Атовець з Волині виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 10:23
Повідомили, скільки декларацій підписали лучани з лікарями
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
У місті на Волині подорожчає тепло У місті на Волині подорожчає тепло
03 жовтень, 16:30
У місті на Волині зростуть тарифи на тепло У місті на Волині зростуть тарифи на тепло
01 жовтень, 17:50
У Ковелі хочуть підняти ціни на воду У Ковелі хочуть підняти ціни на воду
11 червень, 11:20
З 1 вересня для українців подорожчає електрика З 1 вересня для українців подорожчає електрика
31 серпень, 2015, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26-28 жовтня
Сьогодні, 11:00
 0
Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька
Сьогодні, 10:53
 0
Скільки на Волині коштує м'ясний кошик
Сьогодні, 10:52
 0
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Сьогодні, 10:47
 0
Повідомили, хто може керувати волинським «білим домом»
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8