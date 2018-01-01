Повідомили, хто може керувати волинським «білим домом»

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В облраді відбулося засідання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних установ.
Захід відбувся учора, 25 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Волиньради.
З-поміж іншого, комісія визнала переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади начальника комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» Ігоря Баранчука.
Постійній комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області рекомендовано підтримати цю кандидатуру на посаду, а профільному відділу облради підготувати на сесію відповідний проект рішення. Комісія рекомендує укласти контракт з Ігорем Баранчуком строком на 5 років.
Нагадаємо, свободівець Ігор Баранчук був у списку в депутати Луцької міської ради і міг зайняти місце, яке звільнив депутат Богдан Вавринюк, склавши повноваження. Але Баранчук написав заяву про відмову від отримання мандату.
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Захід відбувся учора, 25 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Волиньради.
З-поміж іншого, комісія визнала переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади начальника комунальної установи «Управління будинком Волинської обласної ради» Ігоря Баранчука.
Постійній комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області рекомендовано підтримати цю кандидатуру на посаду, а профільному відділу облради підготувати на сесію відповідний проект рішення. Комісія рекомендує укласти контракт з Ігорем Баранчуком строком на 5 років.
Нагадаємо, свободівець Ігор Баранчук був у списку в депутати Луцької міської ради і міг зайняти місце, яке звільнив депутат Богдан Вавринюк, склавши повноваження. Але Баранчук написав заяву про відмову від отримання мандату.
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