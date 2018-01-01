Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО





Про це інформує прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади у

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"Розширене меню м’ясних страв, гриби, свіжі овочі та фрукти, соки, мінеральна вода – все це тепер на столі наших військовослужбовців. Адже наша бригада перейшла на нову систему харчування", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні армія перейшла на нову система харчування. Тож у мережі інтернет з'явились фотографії оновленого меню.Про це інформує прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади у"Розширене меню м’ясних страв, гриби, свіжі овочі та фрукти, соки, мінеральна вода – все це тепер на столі наших військовослужбовців. Адже наша бригада перейшла на нову систему харчування", - йдеться у дописі.

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