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Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО

Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
В Україні армія перейшла на нову система харчування. Тож у мережі інтернет з'явились фотографії оновленого меню.

Про це інформує прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади у
facebook.

"Розширене меню м’ясних страв, гриби, свіжі овочі та фрукти, соки, мінеральна вода – все це тепер на столі наших військовослужбовців. Адже наша бригада перейшла на нову систему харчування", - йдеться у дописі.

Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО
Показали, як по-новому харчують військових у волинській бригаді. ФОТО

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Теги: армія, меню, волинська бригада
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