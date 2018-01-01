Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька
Сьогодні, 10:53
Начальник управління охорони здоров’я Луцькради Микола Якимчук закликав лучан не ігнорувати процес підписання декларацій із лікарями.
Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Нагадаємо, станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.
За словами Миколи Якимчука, наприклад, у Тернополі, де завершився процес підписання декларацій, підрахували, що приблизно 14 тисяч гривень зарплати матимуть педіатри, сімейні лікарі –16 тисяч гривень.
«Гроші будуть йти за пацієнтом. Нам потрібен цей ресурс», - наголосив посадовець.
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Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Нагадаємо, станом на 25 жовтня лучани уклали понад 126 тисяч декларацій із сімейними лікарями та педіатрами, що становить 58 % від населення.
За словами Миколи Якимчука, наприклад, у Тернополі, де завершився процес підписання декларацій, підрахували, що приблизно 14 тисяч гривень зарплати матимуть педіатри, сімейні лікарі –16 тисяч гривень.
«Гроші будуть йти за пацієнтом. Нам потрібен цей ресурс», - наголосив посадовець.
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