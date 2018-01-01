Після підписання декларацій зарплати лікарів зростають в рази, – головний медик Луцька

Микола Якимчук закликав лучан не ігнорувати процес підписання декларацій із лікарями.



Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.



Нагадаємо, станом на 25 жовтня



За словами Миколи Якимчука, наприклад, у Тернополі, де завершився процес підписання декларацій, підрахували, що приблизно 14 тисяч гривень зарплати матимуть педіатри, сімейні лікарі –16 тисяч гривень.



«Гроші будуть йти за пацієнтом. Нам потрібен цей ресурс», - наголосив посадовець.

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