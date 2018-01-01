У Луцьку для нещеплених та хворих дітей просять окремі черги до педіатрів

У Луцьку просять розмежувати чергу до педіатрів дітей, які очікують на щеплення, та хворих, котрі чекають на прийом.Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Депутатзауважила, що неодноразово отримування прохання батьків, щоб діти, які чекають у черзі на щеплення, не були в одній черзі з хворими перед кабінетом лікаря.«Постійно піднімається батьками питання про те, що діти прийшли на щеплення, посиділи у черзі і захворіли. Треба якось їх розділити, бо потім після щеплення виникають різні ускладнення», - наголосила вона.Начальник управління охорони здоров’я Луцькрадипообіцяв врахувати це зауваження та вирішити ситуацію.