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У Луцьку для нещеплених та хворих дітей просять окремі черги до педіатрів

У Луцьку для нещеплених та хворих дітей просять окремі черги до педіатрів
У Луцьку просять розмежувати чергу до педіатрів дітей, які очікують на щеплення, та хворих, котрі чекають на прийом.

Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Депутат Анна Мовяк зауважила, що неодноразово отримування прохання батьків, щоб діти, які чекають у черзі на щеплення, не були в одній черзі з хворими перед кабінетом лікаря.

«Постійно піднімається батьками питання про те, що діти прийшли на щеплення, посиділи у черзі і захворіли. Треба якось їх розділити, бо потім після щеплення виникають різні ускладнення», - наголосила вона.

Начальник управління охорони здоров’я Луцькради Микола Якимчук пообіцяв врахувати це зауваження та вирішити ситуацію.

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Теги: медицина, діти, черги
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