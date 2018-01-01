Більше тисячі луцьких роботодавців не виплачують працівникам «мінімалку»
Сьогодні, 11:18
У другому кварталі 2018 року 1350 міських підприємців не забезпечують працівників мінімальною заробітною платою.
Про цей йшлося на спільному засіданні комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості виплати заробітної плати найманих працівників та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста у п’ятницю, 26 жовтня.
Згідно з даними Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинські області, у 1350-ти суб’єктів господарювання міста у другому кварталі 2018 року середня зарплата працівників становить менше, аніж гарантована державою мінімальна заробітна плата (3 723 грн).
Більшість роботодавців пояснюють це тим, що частина працівників мають неповну зайнятість. У вересні 2018 року управління з питань праці направило листи до керівників підприємств, де недотримані вимоги належної оплати праці, аби ті виправили на ситуацію.
Разом з тим, роботодавців попереджають, що недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається штрафами (десятикратний розмір мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення).
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Про цей йшлося на спільному засіданні комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості виплати заробітної плати найманих працівників та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста у п’ятницю, 26 жовтня.
Згідно з даними Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинські області, у 1350-ти суб’єктів господарювання міста у другому кварталі 2018 року середня зарплата працівників становить менше, аніж гарантована державою мінімальна заробітна плата (3 723 грн).
Більшість роботодавців пояснюють це тим, що частина працівників мають неповну зайнятість. У вересні 2018 року управління з питань праці направило листи до керівників підприємств, де недотримані вимоги належної оплати праці, аби ті виправили на ситуацію.
Разом з тим, роботодавців попереджають, що недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається штрафами (десятикратний розмір мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення).
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