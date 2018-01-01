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Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу *

Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу *
27 жовтня у гіпермаркеті «Там Там» відбудеться розіграш 3-х путівок кожна з яких на дві особи. 6 незабутніх днів в Європі: Дрезден, Париж, Франкфурт та Прага.

На Вас чекають: комфортне проживання в історичних містах, оглядові екскурсії, незабутні історичні пам’ятки, величні Лувр та Версаль, ну і звісно, здійснення дитячої мрії кожного – парк Діснейленд. 6 днів вражень, емоцій та комфорту!

Поспішайте, лишилось 2 дні! Купуйте від 200 гривень в гіпермаркеті Там Там, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.

Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".

Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для відвідувачів корисне з приємним!
Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу *

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Теги: Там Там, Луцьк, розіграш
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