Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу *

27 жовтня у гіпермаркеті «Там Там» відбудеться розіграш 3-х путівок кожна з яких на дві особи. 6 незабутніх днів в Європі: Дрезден, Париж, Франкфурт та Прага.На Вас чекають: комфортне проживання в історичних містах, оглядові екскурсії, незабутні історичні пам’ятки, величні Лувр та Версаль, ну і звісно, здійснення дитячої мрії кожного – парк Діснейленд. 6 днів вражень, емоцій та комфорту!Поспішайте, лишилось 2 дні! Купуйте від 200 гривень в гіпермаркеті Там Там, заповнюйте анкету, прикріплюйте чек та опускайте у лототрон.Розіграш відбудеться 27 жовтня о 19:00 у центральному холі ТРЦ "ПортCity".Купуйте та вигравайте! Гіпермаркет «Там Там» любить поєднувати для відвідувачів корисне з приємним!