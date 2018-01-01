У Луцьку дадуть більше грошей на друк книг для незрячих

У Луцьку планують збільшити передбачену спеціальною програмою суму для громадської організації «Генерація успішної дії».Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.У програмі соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки заклали 100 тисяч для потреб ГО «Генерація успішної дії». Цю суму планують збільшити на 50 тисяч гривень.Таким чином, в унікальній студії друку шрифтом Брайля хочуть видати більше книжок для незрячих.Остаточне рішення обранці громади ухвалять під час сесії міської ради.