У Луцьку дадуть більше грошей на друк книг для незрячих
Сьогодні, 11:28
У Луцьку планують збільшити передбачену спеціальною програмою суму для громадської організації «Генерація успішної дії».
Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
У програмі соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки заклали 100 тисяч для потреб ГО «Генерація успішної дії». Цю суму планують збільшити на 50 тисяч гривень.
Таким чином, в унікальній студії друку шрифтом Брайля хочуть видати більше книжок для незрячих.
Остаточне рішення обранці громади ухвалять під час сесії міської ради.
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Про це йшлося у п’ятницю, 26 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
У програмі соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки заклали 100 тисяч для потреб ГО «Генерація успішної дії». Цю суму планують збільшити на 50 тисяч гривень.
Таким чином, в унікальній студії друку шрифтом Брайля хочуть видати більше книжок для незрячих.
Остаточне рішення обранці громади ухвалять під час сесії міської ради.
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