Польща неформально закрила «зелений коридор» на кордоні, – Клімкін





Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу у Львові, - повідомляє



«Формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість «євроблях», і ми це знаємо. А що робити з вантажним трафіком, автобусами? Контролем? Механізми контролю на кордоні мають бути уніфіковані, має бути більше спільних пунктів митного і прикордонного контролю. Досягнуто домовленостей між Україною і Польщею про те, що з чотирьох до восьми збільшимо кількість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Проблема України в тому, що немає під’їзної дороги до пунктів», – розповів Клімкін.



За словами міністра, сьогодні у Польщі офіційно працює понад півтори мільйони українців. Відтак збільшився потік людей через кордон.



Про те, що на українсько-польському кордоні буде збільшено число пунктів пропуску мовиться останні кілька років, але наразі проекти не завершені.



Щодня на всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею утворюються довжелезні автомобільні черги, така ж ситуація і на пішому переході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща неформально скасувала у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні «зелений коридор», а це одна із причин, що утворюються довгі автомобільні черги при перетині кордону.Про це заявив міністр закордонних справ Українина брифінгу у Львові, - повідомляє Радіо Свобода «Формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість «євроблях», і ми це знаємо. А що робити з вантажним трафіком, автобусами? Контролем? Механізми контролю на кордоні мають бути уніфіковані, має бути більше спільних пунктів митного і прикордонного контролю. Досягнуто домовленостей між Україною і Польщею про те, що з чотирьох до восьми збільшимо кількість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Проблема України в тому, що немає під’їзної дороги до пунктів», – розповів Клімкін.За словами міністра, сьогодні у Польщі офіційно працює понад півтори мільйони українців. Відтак збільшився потік людей через кордон.Про те, що на українсько-польському кордоні буде збільшено число пунктів пропуску мовиться останні кілька років, але наразі проекти не завершені.Щодня на всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею утворюються довжелезні автомобільні черги, така ж ситуація і на пішому переході.

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