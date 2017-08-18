У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Лучанин на території приватного підприємства облаштував автозаправну станцію.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що житель міста Луцька на території одного з приватних підприємств здійснює незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією газоподібного палива-пропану невідомого походження.
Вказана АГЗС діяла без будь яких дозвільних документів.
Відтак, на території, де здійснювалась нелегальна діяльність, правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 000 літрів скрапленого газу та обладнання для його розливу, зокрема паливно-роздавальний модуль, цистерни.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 150 тис. грн. На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Зокрема, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що житель міста Луцька на території одного з приватних підприємств здійснює незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією газоподібного палива-пропану невідомого походження.
Вказана АГЗС діяла без будь яких дозвільних документів.
Відтак, на території, де здійснювалась нелегальна діяльність, правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 000 літрів скрапленого газу та обладнання для його розливу, зокрема паливно-роздавальний модуль, цистерни.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 150 тис. грн. На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Луцьку дадуть більше грошей на друк книг для незрячих
Сьогодні, 11:28