У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО

Лучанин на території приватного підприємства облаштував автозаправну станцію.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що житель міста Луцька на території одного з приватних підприємств здійснює незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією газоподібного палива-пропану невідомого походження.Вказана АГЗС діяла без будь яких дозвільних документів.Відтак, на території, де здійснювалась нелегальна діяльність, правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 000 літрів скрапленого газу та обладнання для його розливу, зокрема паливно-роздавальний модуль, цистерни.Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 150 тис. грн. На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.