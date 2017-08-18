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У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО

У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО
Лучанин на території приватного підприємства облаштував автозаправну станцію.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили, що житель міста Луцька на території одного з приватних підприємств здійснює незаконну діяльність, пов’язану з реалізацією газоподібного палива-пропану невідомого походження.

Вказана АГЗС діяла без будь яких дозвільних документів.
Відтак, на території, де здійснювалась нелегальна діяльність, правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили понад 3 000 літрів скрапленого газу та обладнання для його розливу, зокрема паливно-роздавальний модуль, цистерни.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 150 тис. грн. На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.
У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО

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Теги: АЗС, Волинь, заправка, Луцьк
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