Показали найдавнішу поштову листівку Володимира
Сьогодні, 12:40
У мережі з'явилося фото найдавнішої у Володимирі-Волинському поштової листівки.
Про це у спільноті ВолодимирІнфо написала Орися Вознюк.
"Володимир-Волинський. Офіцерське зібрання 11 Донського козачого (?) полку. Видавництво Якова Тираспольського, до 1905 р. Найдавніша відома поштова листівка Володимира-Волинського", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті ВолодимирІнфо написала Орися Вознюк.
"Володимир-Волинський. Офіцерське зібрання 11 Донського козачого (?) полку. Видавництво Якова Тираспольського, до 1905 р. Найдавніша відома поштова листівка Володимира-Волинського", - йдеться у дописі.
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