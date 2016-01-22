Показали найдавнішу поштову листівку Володимира





Про це у спільноті ВолодимирІнфо написала Орися Вознюк.



"Володимир-Волинський. Офіцерське зібрання 11 Донського козачого (?) полку. Видавництво Якова Тираспольського, до 1905 р. Найдавніша відома поштова листівка Володимира-Волинського", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилося фото найдавнішої у Володимирі-Волинському поштової листівки.Про це у спільноті ВолодимирІнфо написала"Володимир-Волинський. Офіцерське зібрання 11 Донського козачого (?) полку. Видавництво Якова Тираспольського, до 1905 р. Найдавніша відома поштова листівка Володимира-Волинського", - йдеться у дописі.

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