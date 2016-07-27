Зарплата лучан удвічі перевищує мінімальну
Сьогодні, 13:02
У другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у Луцьку становить 7 128 гривень.
Такі дані під час моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників на міських підприємствах зібрало управління з питань праці.
Загалом повідомляють, що у другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у місті зросла майже на 10% у порівнянні з першим кварталом (6 494 грн).
Такий рівень середньої заробітної плати лучан 1,9 разів перевищує розмір законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати.
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Такі дані під час моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників на міських підприємствах зібрало управління з питань праці.
Загалом повідомляють, що у другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у місті зросла майже на 10% у порівнянні з першим кварталом (6 494 грн).
Такий рівень середньої заробітної плати лучан 1,9 разів перевищує розмір законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати.
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Коментарі 2
Середня заробітна платня у Луцьку вдвічі менша ніж мінімалка у Польщі.
А ціна на компослуги яка?Чому цього ніхто не пише?
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