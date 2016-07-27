Зарплата лучан удвічі перевищує мінімальну





Такі дані під час моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників на міських підприємствах зібрало управління з питань праці.



Загалом повідомляють, що у другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у місті зросла майже на 10% у порівнянні з першим кварталом (6 494 грн).



Такий рівень середньої заробітної плати лучан 1,9 разів перевищує розмір законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у Луцьку становить 7 128 гривень.Такі дані під час моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників на міських підприємствах зібрало управління з питань праці.Загалом повідомляють, що у другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у місті зросла майже на 10% у порівнянні з першим кварталом (6 494 грн).Такий рівень середньої заробітної плати лучан 1,9 разів перевищує розмір законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати.

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