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Зарплата лучан удвічі перевищує мінімальну

Зарплата лучан удвічі перевищує мінімальну
У другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у Луцьку становить 7 128 гривень.

Такі дані під час моніторингу рівня заробітної плати найманих працівників на міських підприємствах зібрало управління з питань праці.

Загалом повідомляють, що у другому кварталі 2018 року середня заробітна плата у місті зросла майже на 10% у порівнянні з першим кварталом (6 494 грн).

Такий рівень середньої заробітної плати лучан 1,9 разів перевищує розмір законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати.

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Теги: заробітна плата
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Коментарі 2
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Середня заробітна платня у Луцьку вдвічі менша ніж мінімалка у Польщі.
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А ціна на компослуги яка?Чому цього ніхто не пише?
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