вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО

Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
25 жовтня в селі Забужжя Любомльського району автомобіль «Renault Megane» з’їхав із дороги в кювет і врізався в дерево.

Водія госпіталізували, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Пригода сталася близько 12 години ночі. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Шацького району. Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.

Водія госпіталізували в реанімацію Любомльської центральної районної лікарні.

Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Сьогодні, 12:16
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:51
У Луцьку «прикрили» нелегальну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Польща неформально закрила «зелений коридор» на кордоні, – Клімкін
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО
25 жовтень, 14:02
У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі У Луцьку автомобіль збив дівчину і втік, – соцмережі
25 жовтень, 08:38
Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО Три «швидких» та рятувальники: у Луцьку – масштабна аварія. ФОТО
24 жовтень, 20:06
Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО Кермувальник мопеда виявився п'яним: деталі аварії на Волині. ФОТО
24 жовтень, 19:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Сьогодні, 12:16
 0
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
 0
Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8