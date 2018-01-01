Уночі на Волині авто врізалося в дерево: водійка – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:51
25 жовтня в селі Забужжя Любомльського району автомобіль «Renault Megane» з’їхав із дороги в кювет і врізався в дерево.
Водія госпіталізували, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася близько 12 години ночі. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Шацького району. Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.
Водія госпіталізували в реанімацію Любомльської центральної районної лікарні.
Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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Водія госпіталізували, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася близько 12 години ночі. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Шацького району. Ймовірно, вона не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки та не впоралась із керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет і зіткнувся з деревом.
Водія госпіталізували в реанімацію Любомльської центральної районної лікарні.
Вирішується питання щодо внесення за фактом ДТП відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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