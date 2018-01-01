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У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші

У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
У соціальних мережах з’явилися фейкові сторінки загиблої в ДТП артистки "Дизель Шоу" Марини Поплавської, на яких розміщується інформація про збір благодійних коштів.

Рідні акторки запевняють, що це прояви шахрайства, - інформує у Facebook поліція Житомирської області.

"До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей", - йдеться у повідомленні.

Родичі Поплавської закликають не довіряти будь-яким подібним повідомленням. Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.

Правоохоронці розпочали відповідні перевірки.

Так виглядають оригінальні сторінки:
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші

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Теги: Марина Поплавська, смерть, шахраї, фейкові сторінки
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