У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
У соціальних мережах з’явилися фейкові сторінки загиблої в ДТП артистки "Дизель Шоу" Марини Поплавської, на яких розміщується інформація про збір благодійних коштів.
Рідні акторки запевняють, що це прояви шахрайства, - інформує у Facebook поліція Житомирської області.
"До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей", - йдеться у повідомленні.
Родичі Поплавської закликають не довіряти будь-яким подібним повідомленням. Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.
Правоохоронці розпочали відповідні перевірки.
Так виглядають оригінальні сторінки:
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Рідні акторки запевняють, що це прояви шахрайства, - інформує у Facebook поліція Житомирської області.
"До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей", - йдеться у повідомленні.
Родичі Поплавської закликають не довіряти будь-яким подібним повідомленням. Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.
Правоохоронці розпочали відповідні перевірки.
Так виглядають оригінальні сторінки:
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