У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші

У соціальних мережах з’явилися фейкові сторінки загиблої в ДТП артистки "Дизель Шоу", на яких розміщується інформація про збір благодійних коштів.Рідні акторки запевняють, що це прояви шахрайства, - інформує у Facebook поліція Житомирської області."До Головного управління Нацполіції Житомирщини звернулися рідні загиблої артистки із заявою про можливе ошуканство. За їх словами, у соцмережах почали з’являтися фейкові сторінки Марини Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей", - йдеться у повідомленні.Родичі Поплавської закликають не довіряти будь-яким подібним повідомленням. Жодних зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини.Правоохоронці розпочали відповідні перевірки.Так виглядають оригінальні сторінки: