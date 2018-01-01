У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Сьогодні, 12:16
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для лучан – найнижчі серед водоканалів Волині та серед сусідніх обласних центрів України.
КП «Луцькводоканал» – єдине підприємство житлово-комунального господарства у Волинській області, для якого тарифи встановлюються Києвом (Національним Регулятором), - повідомили на сайті луцької мерії.
Для порівняння - тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення водоканалів Волині у розрахунку за 1м3:
Луцьк – 13,8 грн
Нововолинськ – 18,4 грн
Володимир-Волинський – 18,7 грн
Ківерці – лише за водовідведення – 14,6 грн
Ковель – 19,2 грн
У сусідньому обласному центрі – Рівному – послуги водопостачання та водовідведення становлять – 19,2 грн.
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КП «Луцькводоканал» – єдине підприємство житлово-комунального господарства у Волинській області, для якого тарифи встановлюються Києвом (Національним Регулятором), - повідомили на сайті луцької мерії.
Для порівняння - тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення водоканалів Волині у розрахунку за 1м3:
Луцьк – 13,8 грн
Нововолинськ – 18,4 грн
Володимир-Волинський – 18,7 грн
Ківерці – лише за водовідведення – 14,6 грн
Ковель – 19,2 грн
У сусідньому обласному центрі – Рівному – послуги водопостачання та водовідведення становлять – 19,2 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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