У Луцьку – найменші тарифи на воду в області





КП «Луцькводоканал» – єдине підприємство житлово-комунального господарства у Волинській області, для якого тарифи встановлюються Києвом (Національним Регулятором), - повідомили на сайті луцької мерії.



Для порівняння - тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення водоканалів Волині у розрахунку за 1м3:



Луцьк – 13,8 грн



Нововолинськ – 18,4 грн



Володимир-Волинський – 18,7 грн



Ківерці – лише за водовідведення – 14,6 грн



Ковель – 19,2 грн



У сусідньому обласному центрі – Рівному – послуги водопостачання та водовідведення становлять – 19,2 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для лучан – найнижчі серед водоканалів Волині та серед сусідніх обласних центрів України.КП «Луцькводоканал» – єдине підприємство житлово-комунального господарства у Волинській області, для якого тарифи встановлюються Києвом (Національним Регулятором), - повідомили на сайті луцької мерії.Для порівняння - тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення водоканалів Волині у розрахунку за 1м3:Луцьк – 13,8 грнНововолинськ – 18,4 грнВолодимир-Волинський – 18,7 грнКіверці – лише за водовідведення – 14,6 грнКовель – 19,2 грнУ сусідньому обласному центрі – Рівному – послуги водопостачання та водовідведення становлять – 19,2 грн.

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