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У Луцьку – найменші тарифи на воду в області

У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для лучан – найнижчі серед водоканалів Волині та серед сусідніх обласних центрів України.

КП «Луцькводоканал» – єдине підприємство житлово-комунального господарства у Волинській області, для якого тарифи встановлюються Києвом (Національним Регулятором), - повідомили на сайті луцької мерії.

Для порівняння - тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення водоканалів Волині у розрахунку за 1м3:

Луцьк – 13,8 грн

Нововолинськ – 18,4 грн

Володимир-Волинський – 18,7 грн

Ківерці – лише за водовідведення – 14,6 грн

Ковель – 19,2 грн

У сусідньому обласному центрі – Рівному – послуги водопостачання та водовідведення становлять – 19,2 грн.

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Теги: вода, тарифи, гроші
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