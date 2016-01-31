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Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер

Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Лучанка Ольга Саган, яку в 2017 році СБУ викрила на співпраці зі спецслужбами Росії, відвідає «VI Всесвітній конгрес російських співвітчизників, які проживають за кордоном».

Про це пише донецький блогер, відомий під псевдонімом «Фашик Донецький», - інформують Волинські новини.

Зі слів блогера, 1 листопада в Москві відбудеться так званий «VI Всесвітній конгрес російських співвітчизників, які проживають за кордоном». У програмі вказано, що під час заходу «росіяни з України будуть відстоювати свої права на форумі в Москві».



«Серед пріоритетів - боротьба з русофобією та антиросійськими настроями в країнах проживання співвітчизників.

Хотілося б відзначити, що, незважаючи на окупацію України київської хунтою, утиск прав російськомовних, заборона на висловлювання своїх думок, що відрізняються від майданівської доктрини, яка вже давно стала державною політикою, в Україні є ще люди, які не бояться визнати, що вони росіяни, не бояться підтримати незалежність ДНР і ЛНР і повернення Криму в рідну країну. Свідченням цього є участь майже 20 представників з різних регіонів України», - йдеться в програмі заходу.

Також на сайті опублікували імена і прізвища українців, які візьмуть участь в «конгресі».

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Серед них – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна») Ольга Саган. Зазначимо, що лучанці інкримінують співпрацю зі спецслужбами Російської Федерації. У 2014 році Ольга Саган хотіла у Луцьку використати георгіївську стрічку для об’єднання України.

Цьогоріч Саган у складі волинської делегації відвідала Міжнародний форум Переможців, що відбувся у російському Брянську, а також дала інтерв’ю виданню «Россия. Брянск».
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер

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Теги: Ольга Саган, Росія, форум, блогер
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