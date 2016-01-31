Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер

Ольга Саган, яку в 2017 році СБУ викрила на співпраці зі спецслужбами Росії, відвідає «VI Всесвітній конгрес російських співвітчизників, які проживають за кордоном».



Про це пише донецький блогер, відомий під псевдонімом «Фашик Донецький», - інформують



Зі слів блогера, 1 листопада в Москві відбудеться так званий «VI Всесвітній конгрес російських співвітчизників, які проживають за кордоном». У програмі вказано, що під час заходу «росіяни з України будуть відстоювати свої права на форумі в Москві».

Редко прошу максимально распространить публикацию,но:



1 листопада в москве будет съезд агентуры рф,будут и представители Украины



Доказательства того,что это именно агентура,а не туристы,есть в статье



Рашка лажанула в очередной раз, репост приветствуетсяhttps://t.co/5GN1AIxrYk — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 25 октября 2018 г.





«Серед пріоритетів - боротьба з русофобією та антиросійськими настроями в країнах проживання співвітчизників.



Хотілося б відзначити, що, незважаючи на окупацію України київської хунтою, утиск прав російськомовних, заборона на висловлювання своїх думок, що відрізняються від майданівської доктрини, яка вже давно стала державною політикою, в Україні є ще люди, які не бояться визнати, що вони росіяни, не бояться підтримати незалежність ДНР і ЛНР і повернення Криму в рідну країну. Свідченням цього є участь майже 20 представників з різних регіонів України», - йдеться в програмі заходу.



Також на сайті опублікували імена і прізвища українців, які візьмуть участь в «конгресі».



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Серед них – голова громадської організації «Центр міжкультурних комунікацій» (кол. «Російський культурний центр ім. В.Черномирдіна») Ольга Саган. Зазначимо, що



Цьогоріч Саган у складі волинської делегації відвідала Міжнародний форум Переможців, що відбувся у російському Брянську, а також дала інтерв’ю виданню «Россия. Брянск».



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