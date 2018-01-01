Чотири підприємства Луцька боргували працівникам понад 6 мільйонів зарплати
Сьогодні, 12:32
На початку жовтня сума заборгованості із виплати заробітної плати на 4 економічно активних підприємствах міста становила 6 мільйонів 437 тисяч гривень.
Про це йшлося на спільному засіданні комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості виплати заробітної плати найманих працівників та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста у п’ятницю, 26 жовтня.
Станом на 1 жовтня 2018 року порушили строки виплати заробітної плати такі підприємства:
- ПАТ «Електротермометрія на 2 мільйони 345 тисяч 700 гривень;
- ДП «Волинський облавтодор» на 76 тисяч 900 гривень;
- Філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Волинський облавтодор» на 240 тисяч гривень;
- ДП «Луцьктепло» на 3 мільйони 774 тисячі 400 гривень.
У ДП «Луцьктепло» повідомляють, що строки виплати заробітної плати порушили через існування дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб за надані підприємством послуги. Станом на 25 жовтня підприємству вдалося частково погасити заборгованість, сума боргу склала 1 мільйон 723 тисячі 600 гривень.
Також до 25 жовтня заборгованість погасили Філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» та ДП «Волинський облавтодор».
У ПАТ «Електротермометрія» сума боргу з виплати заробітної плати зменшилася у порівнянні з показниками, які були на початку року. Проте, підприємство і надалі перебуває серед підприємств-боржників і не надає інформацію щодо перспектив погашення заборгованості.
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Про це йшлося на спільному засіданні комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості виплати заробітної плати найманих працівників та робочої групи з питань моніторингу заробітної плати найманих працівників суб’єктів господарювання, які діють на території міста у п’ятницю, 26 жовтня.
Станом на 1 жовтня 2018 року порушили строки виплати заробітної плати такі підприємства:
- ПАТ «Електротермометрія на 2 мільйони 345 тисяч 700 гривень;
- ДП «Волинський облавтодор» на 76 тисяч 900 гривень;
- Філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Волинський облавтодор» на 240 тисяч гривень;
- ДП «Луцьктепло» на 3 мільйони 774 тисячі 400 гривень.
У ДП «Луцьктепло» повідомляють, що строки виплати заробітної плати порушили через існування дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб за надані підприємством послуги. Станом на 25 жовтня підприємству вдалося частково погасити заборгованість, сума боргу склала 1 мільйон 723 тисячі 600 гривень.
Також до 25 жовтня заборгованість погасили Філія «Луцька дорожньо-експлуатаційна дільниця» та ДП «Волинський облавтодор».
У ПАТ «Електротермометрія» сума боргу з виплати заробітної плати зменшилася у порівнянні з показниками, які були на початку року. Проте, підприємство і надалі перебуває серед підприємств-боржників і не надає інформацію щодо перспектив погашення заборгованості.
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