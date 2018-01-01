За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
Сьогодні, 12:29
Будинок №7, що на проспекті Волі у Луцьку, відключили від опалення.
Про це користувач під ніком «Людмила Небайдужа» написав на порталі Відкрите місто.
Людмила зазначила, що відключення сталось через борги декількох мешканців, а решта жителів справно оплачувала рахунки за послугою.
«Працівники Луцьктепла пропонують мешканцям змусити боржників розплатитися. Про причину відключення говорять прямо. Але ж стягувати борги повинні судові органи, а не мешканці», – переконана лучанка.
«Відключення всього будинку за борги окремих мешканців є протиправним. А такі дії зі сторони керівництва Луцьктепла є перевищенням службових повноважень і чинного законодавства», – йдеться у дописі.
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Про це користувач під ніком «Людмила Небайдужа» написав на порталі Відкрите місто.
Людмила зазначила, що відключення сталось через борги декількох мешканців, а решта жителів справно оплачувала рахунки за послугою.
«Працівники Луцьктепла пропонують мешканцям змусити боржників розплатитися. Про причину відключення говорять прямо. Але ж стягувати борги повинні судові органи, а не мешканці», – переконана лучанка.
«Відключення всього будинку за борги окремих мешканців є протиправним. А такі дії зі сторони керівництва Луцьктепла є перевищенням службових повноважень і чинного законодавства», – йдеться у дописі.
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