За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок





Про це користувач під ніком «Людмила Небайдужа» написав на порталі



Людмила зазначила, що відключення сталось через борги декількох мешканців, а решта жителів справно оплачувала рахунки за послугою.



«Працівники Луцьктепла пропонують мешканцям змусити боржників розплатитися. Про причину відключення говорять прямо. Але ж стягувати борги повинні судові органи, а не мешканці», – переконана лучанка.



«Відключення всього будинку за борги окремих мешканців є протиправним. А такі дії зі сторони керівництва Луцьктепла є перевищенням службових повноважень і чинного законодавства», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок №7, що на проспекті Волі у Луцьку, відключили від опалення.Про це користувач під ніком «Людмила Небайдужа» написав на порталі Відкрите місто Людмила зазначила, що відключення сталось через борги декількох мешканців, а решта жителів справно оплачувала рахунки за послугою.«Працівники Луцьктепла пропонують мешканцям змусити боржників розплатитися. Про причину відключення говорять прямо. Але ж стягувати борги повинні судові органи, а не мешканці», – переконана лучанка.«Відключення всього будинку за борги окремих мешканців є протиправним. А такі дії зі сторони керівництва Луцьктепла є перевищенням службових повноважень і чинного законодавства», – йдеться у дописі.

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