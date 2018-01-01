вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок

За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
Будинок №7, що на проспекті Волі у Луцьку, відключили від опалення.

Про це користувач під ніком «Людмила Небайдужа» написав на порталі Відкрите місто.

Людмила зазначила, що відключення сталось через борги декількох мешканців, а решта жителів справно оплачувала рахунки за послугою.

«Працівники Луцьктепла пропонують мешканцям змусити боржників розплатитися. Про причину відключення говорять прямо. Але ж стягувати борги повинні судові органи, а не мешканці», – переконана лучанка.

«Відключення всього будинку за борги окремих мешканців є протиправним. А такі дії зі сторони керівництва Луцьктепла є перевищенням службових повноважень і чинного законодавства», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, тепло, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
Сьогодні, 12:29
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Сьогодні, 12:17
У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Сьогодні, 12:16
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Від сьогодні в домівках лучан буде тепло Від сьогодні в домівках лучан буде тепло
24 жовтень, 09:54
Де у Луцьку вже увімкнули опалення Де у Луцьку вже увімкнули опалення
22 жовтень, 17:38
Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло Старт опалювального сезону в Луцьку: дитячій лікарні дали тепло
19 жовтень, 15:23
«Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави «Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави
17 жовтень, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За борги декількох мешканців від опалення відключили весь луцький будинок
Сьогодні, 12:29
 0
Відгомін війни: у Луцьку вшанували жертв Другої світової. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Скандальна лучанка їде на форум до Москви, – блогер
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку – найменші тарифи на воду в області
Сьогодні, 12:16
 0
У соцмережах з’явилися фейкові сторінки загиблої Поплавської, де шахраї збирають гроші
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8