На Волині припинили діяльність незаконної заправки. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У селі Стобихівка Камінь-Каширського району «прикрили» незаконну АЗС.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
У ході санкціонованого судом обшуку на АЗС виявили 2,5 т. дизельного палива, 2,3 т. бензину, 94 л автомобільного мастила, пляшки зі зразками паливно-мастильних матеріалів, обладнання для розливу пального загальною вартістю близько 250 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
У ході санкціонованого судом обшуку на АЗС виявили 2,5 т. дизельного палива, 2,3 т. бензину, 94 л автомобільного мастила, пляшки зі зразками паливно-мастильних матеріалів, обладнання для розливу пального загальною вартістю близько 250 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання про накладення арешту на матеріальні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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