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Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО

Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
26-го жовтня, напередодні 74-ої річниці визволення України від нацистських загарбників, відбулась урочиста церемонія покладання квітів до обеліску Слави у Володимирі-Волинському.

Вшанувати героїчний подвиг і жертовність українського народу у Другій світовій війні прийшли представники міської та районної влади, громадськість, - пише Буг.

День визволення України від нацистських загарбників — свято, яке відзначається в Україні щорічно 28-го жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО
Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, вшанування
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