Як у Володимирі вшанували жертв Другої світової війни. ФОТО





Вшанувати героїчний подвиг і жертовність українського народу у Другій світовій війні прийшли представники міської та районної влади, громадськість, - пише



День визволення України від нацистських загарбників — свято, яке відзначається в Україні щорічно 28-го жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го жовтня, напередодні 74-ої річниці визволення України від нацистських загарбників, відбулась урочиста церемонія покладання квітів до обеліску Слави у Володимирі-Волинському.Вшанувати героїчний подвиг і жертовність українського народу у Другій світовій війні прийшли представники міської та районної влади, громадськість, - пише Буг День визволення України від нацистських загарбників — свято, яке відзначається в Україні щорічно 28-го жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України.

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