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Скільки днів відпочиватимуть українці у грудні

Скільки днів відпочиватимуть українці у грудні
У грудні в українців буде 11 вихідних. Окрім традиційних субот та неділь, додадуться державні свята.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Оскільки Різдво 25 грудня цього року припадає на вівторок, то уряд вирішив дати країні три вихідних поспіль - від 23 до 25 грудня. За понеділок, 24 грудня, українці відпрацьовуватимуть у суботу, 22 грудня.

Це стосується і суботи перед Новим роком. 29 грудня українці працюватимуть за понеділок, 31 грудня. 1 січня - також вихідний.

Нагадаємо, цієї неділі Україна переходить на зимовий час. Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перевести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.

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Теги: вихідні, грудень
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