Скільки днів відпочиватимуть українці у грудні
Сьогодні, 13:04
У грудні в українців буде 11 вихідних. Окрім традиційних субот та неділь, додадуться державні свята.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Оскільки Різдво 25 грудня цього року припадає на вівторок, то уряд вирішив дати країні три вихідних поспіль - від 23 до 25 грудня. За понеділок, 24 грудня, українці відпрацьовуватимуть у суботу, 22 грудня.
Це стосується і суботи перед Новим роком. 29 грудня українці працюватимуть за понеділок, 31 грудня. 1 січня - також вихідний.
Нагадаємо, цієї неділі Україна переходить на зимовий час. Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перевести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Оскільки Різдво 25 грудня цього року припадає на вівторок, то уряд вирішив дати країні три вихідних поспіль - від 23 до 25 грудня. За понеділок, 24 грудня, українці відпрацьовуватимуть у суботу, 22 грудня.
Це стосується і суботи перед Новим роком. 29 грудня українці працюватимуть за понеділок, 31 грудня. 1 січня - також вихідний.
Нагадаємо, цієї неділі Україна переходить на зимовий час. Ніч проти 28 жовтня буде довшою на годину. Стрілки слід перевести назад на годину о 4-й ранку – було 04:00 стане 03:00. І таким чином повертаємося до звичного режиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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