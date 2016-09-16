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Лучан попереджають про погане водопостачання

Лучан попереджають про погане водопостачання
У Луцьку через аварійну ситуацію тимчасово буде понижено тиск води.

Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».

Зазначається, що у зв'язку із проривом на магістральному трубопроводі, а також ліквідацією аварії на лінії живлення свердловин, понизили тиск на Гнідавському та Дубнівському водозаборах на період усунення наслідків аварії.

Аварійні бригади працюють на місцях.

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Теги: тиск, вода, аварія, Луцьк
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