Лучан попереджають про погане водопостачання





Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».



Зазначається, що у зв'язку із проривом на магістральному трубопроводі, а також ліквідацією аварії на лінії живлення свердловин, понизили тиск на Гнідавському та Дубнівському водозаборах на період усунення наслідків аварії.



Аварійні бригади працюють на місцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через аварійну ситуацію тимчасово буде понижено тиск води.Про це повідомили у прес-службі «Луцькводоканалу».Зазначається, що у зв'язку із проривом на магістральному трубопроводі, а також ліквідацією аварії на лінії живлення свердловин, понизили тиск на Гнідавському та Дубнівському водозаборах на період усунення наслідків аварії.Аварійні бригади працюють на місцях.

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