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На Волині рятувальники знешкодили снаряд часів Другої світової війни. ФОТО

На Волині рятувальники знешкодили снаряд часів Другої світової війни. ФОТО
Поблизу села Журавичі Ківерцівського району місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Піротехніки ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм.

25 жовтня рятувальники знешкодили снаряд у встановленому порядку.

Місце знаходження боєприпасу обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.
На Волині рятувальники знешкодили снаряд часів Другої світової війни. ФОТО

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Теги: рятувальник, боєприпаси, Волинь
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