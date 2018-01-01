На Волині рятувальники знешкодили снаряд часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Поблизу села Журавичі Ківерцівського району місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Піротехніки ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм.
25 жовтня рятувальники знешкодили снаряд у встановленому порядку.
Місце знаходження боєприпасу обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Піротехніки ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм.
25 жовтня рятувальники знешкодили снаряд у встановленому порядку.
Місце знаходження боєприпасу обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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