На Волині рятувальники знешкодили снаряд часів Другої світової війни. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Піротехніки ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм.



25 жовтня рятувальники знешкодили снаряд у встановленому порядку.



Місце знаходження боєприпасу обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Журавичі Ківерцівського району місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Піротехніки ідентифікували його як 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм.25 жовтня рятувальники знешкодили снаряд у встановленому порядку.Місце знаходження боєприпасу обстежили, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію