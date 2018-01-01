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Савченко створив комісію, яка вирішуватиме проблему «дірявого» даху школи в Маневичах

Савченко створив комісію, яка вирішуватиме проблему «дірявого» даху школи в Маневичах
У Волинській ОДА відреагували на інформацію з приводу даху школи у Маневичах, який протікає, створюючи перешкоду навчальному процесу.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.

Відомо, що голова облдержадміністрації Олександр Савченко негайно створив комісію за участі заступників Світлани Мишковець та Валентина Цьося, начальника управління освіти науки та молоді облдержадміністрації Людмили Плахотної та відповідних працівників ОДА та РДА.

Повідомляють, що комісія здійснить виїзд на місце, обстежить школу та прийме рішення для ліквідації проблеми.

Зауважимо, що світлини із дірявим дахом маневицької школи у мережі поширив луцький активіст Сергій Рижков.

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Теги: дах, Волинь, Маневичі, школа
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