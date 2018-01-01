Савченко створив комісію, яка вирішуватиме проблему «дірявого» даху школи в Маневичах





Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.



Відомо, що голова облдержадміністрації Олександр Савченко негайно створив комісію за участі заступників Світлани Мишковець та Валентина Цьося, начальника управління освіти науки та молоді облдержадміністрації Людмили Плахотної та відповідних працівників ОДА та РДА.



Повідомляють, що комісія здійснить виїзд на місце, обстежить школу та прийме рішення для ліквідації проблеми.



Зауважимо, що світлини із дірявим дахом маневицької школи у мережі поширив луцький активіст Сергій Рижков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській ОДА відреагували на інформацію з приводу даху школи у Маневичах, який протікає, створюючи перешкоду навчальному процесу.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.Відомо, що голова облдержадміністраціїнегайно створив комісію за участі заступниківта, начальника управління освіти науки та молоді облдержадміністраціїта відповідних працівників ОДА та РДА.Повідомляють, що комісія здійснить виїзд на місце, обстежить школу та прийме рішення для ліквідації проблеми.Зауважимо, що світлини із дірявим дахом маневицької школи у мережі поширив луцький активіст

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію