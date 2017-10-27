7-річному волинянину потрібна допомога: лікарі підозрюють енцефаліт





Про це пише



Ще на початку тижня другокласник Шацької школи-гімназії Давид був жвавим та веселим хлопчиком. Але вже у вівторок увечері Давидові зненацька стало погано і він впав у кому.



Дитину одразу транспортували до Луцької інфекційної лікарні. Там лікарі, обстеживши хлопчика, так і не змогли поки встановити точний діагноз, але підозрюють енцефаліт. Також медики не виключають гематому мозку. Поки що лікарі взяли аналізи, остаточні результати яких будуть відомі лише 2 листопада. Поки що обласні лікарі призначили лікування від енцефаліту.



У четвер хлопчик вийшов із коми, але його стан залишається дуже тяжким. Зараз біля дитини знаходиться мама Лариса.



Проте основна проблема – фінансова, адже в день на лікування Давида йде сім тисяч гривень. Для родини, де тато – безробітний, а мама знаходиться у декреті по догляду за меншою дитиною, котрій днями виповнилося рік, сума майже не підйомна. Родина вже витратила на лікування усі заощадження, а також взяла кредит.



Батьки дітей, з котрими навчається хлопчик, уже зібрали деяку суму, аби допомогти родині, та просять не бути байдужими шачан та підтримати у тяжку хвилину, допомогти Давиду одужати.



Номер картки: 4731 2171 1435 2097 (Захарчук Лариса Валентинівна)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У родини Захарчуків із Шацька сталася біда – їхній 7-річний син Давид у важкому стані в лікарні з підозрою на енцефаліт.Про це пише Район.Шацьк Ще на початку тижня другокласник Шацької школи-гімназіїбув жвавим та веселим хлопчиком. Але вже у вівторок увечері Давидові зненацька стало погано і він впав у кому.Дитину одразу транспортували до Луцької інфекційної лікарні. Там лікарі, обстеживши хлопчика, так і не змогли поки встановити точний діагноз, але підозрюють енцефаліт. Також медики не виключають гематому мозку. Поки що лікарі взяли аналізи, остаточні результати яких будуть відомі лише 2 листопада. Поки що обласні лікарі призначили лікування від енцефаліту.У четвер хлопчик вийшов із коми, але його стан залишається дуже тяжким. Зараз біля дитини знаходиться мама Лариса.Проте основна проблема – фінансова, адже в день на лікування Давида йде сім тисяч гривень. Для родини, де тато – безробітний, а мама знаходиться у декреті по догляду за меншою дитиною, котрій днями виповнилося рік, сума майже не підйомна. Родина вже витратила на лікування усі заощадження, а також взяла кредит.Батьки дітей, з котрими навчається хлопчик, уже зібрали деяку суму, аби допомогти родині, та просять не бути байдужими шачан та підтримати у тяжку хвилину, допомогти Давиду одужати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію