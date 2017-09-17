13-річна школярка отруїлася грибами і померла у реанімації





Про це повідомили у ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України».



«Вночі (25 жовтня, – ред.) у реанімаційній палаті дитячої обласної лікарні загинула 13-річна школярка с. Подорожнє Світловодського району, яка 14 жовтня вживала дикорослі гриби», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, медики протягом десяти днів боролися за життя дитини, проте марно.



За даними центру, це вже другий летальний випадок отруєння дикорослими грибами на Кіровоградщині 2018 року.

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