У Нововолинську пройде перший тур Чемпіонату України з гандболу





14 команд з міст України беруть участь в Чемпіонаті України з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження. Триватиме він до квітня 2019 року, в різних містах, - пише



Відкривають змагання грою у Нововолинську, в якій гандбольна команда “ДЮСШ Нововолинськ” зіграє з “ДЮСШ Хмельницький”.



Ігри відбудуться на протязі двох днів: 26-го жовтня о 16:30 та в суботу, 27-го жовтня б 11:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го жовтня розпочинається Чемпіонат України з гандболу серед юнаків. Перший тур змагань відбудеться у Нововолинську.14 команд з міст України беруть участь в Чемпіонаті України з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження. Триватиме він до квітня 2019 року, в різних містах, - пише Буг Відкривають змагання грою у Нововолинську, в якій гандбольна команда “ДЮСШ Нововолинськ” зіграє з “ДЮСШ Хмельницький”.Ігри відбудуться на протязі двох днів: 26-го жовтня о 16:30 та в суботу, 27-го жовтня б 11:00.

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