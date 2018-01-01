«Хеловін – це поклоніння дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл
Сьогодні, 15:27
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл виступив зі зверненням щодо «святкування» Хеловіну.
Про це інформує сайт Волинської єпархії УПЦ КП.
«Декому здається, що хеловін – то лише гра із використанням жахливих масок і костюмів, тож, мовляв, нічого гріховного, демонічного в цьому нема. Насправді ж основа хеловіну – поклоніння дияволу і його прислужникам, що нині набуло начебто карнавального вигляду. Бо сатана не тільки “ходить, рикаючи, наче лев” (1Пет. 5:8), а й рядиться в різні одежі, аби привабити багатьох».
Так, зазначається, що останніми роками це святкування поширюється по всьому світу і набуло небезпечних розмірів.
«Закликаю вас, дорогі у Христі, не бути самим серед учасників хеловіну, не примушувати й не радити іншим – чи колегам, чи друзям, чи підлеглим. Краще відроджуйте українські культурні традиції, в яких прославляємо Бога і свою Батьківщину», – звертається керуючий єпархією.
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Про це інформує сайт Волинської єпархії УПЦ КП.
«Декому здається, що хеловін – то лише гра із використанням жахливих масок і костюмів, тож, мовляв, нічого гріховного, демонічного в цьому нема. Насправді ж основа хеловіну – поклоніння дияволу і його прислужникам, що нині набуло начебто карнавального вигляду. Бо сатана не тільки “ходить, рикаючи, наче лев” (1Пет. 5:8), а й рядиться в різні одежі, аби привабити багатьох».
Так, зазначається, що останніми роками це святкування поширюється по всьому світу і набуло небезпечних розмірів.
«Закликаю вас, дорогі у Христі, не бути самим серед учасників хеловіну, не примушувати й не радити іншим – чи колегам, чи друзям, чи підлеглим. Краще відроджуйте українські культурні традиції, в яких прославляємо Бога і свою Батьківщину», – звертається керуючий єпархією.
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