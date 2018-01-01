У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни





Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Батьки просять сільраду полагодити аварійну дитячу гірку біля клубу, а тим часом їх діти займаються зрізанням молодих сосен на рекультивованому колишньому полігоні", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брище Луцького району діти пилками нещадно зрізали молоді сосни, які посадили на рекультивованому колишньому полігоні.Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ"Батьки просять сільраду полагодити аварійну дитячу гірку біля клубу, а тим часом їх діти займаються зрізанням молодих сосен на рекультивованому колишньому полігоні", - йдеться у дописі.

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