вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни

У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни
У селі Брище Луцького району діти пилками нещадно зрізали молоді сосни, які посадили на рекультивованому колишньому полігоні.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Батьки просять сільраду полагодити аварійну дитячу гірку біля клубу, а тим часом їх діти займаються зрізанням молодих сосен на рекультивованому колишньому полігоні", - йдеться у дописі.

У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Брище, діти, сосни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так Кузьмич рік назад говорив, що піднімаємо тарифи на вивезення сміття для того, щоб найняти охоронців, контролювати територію навколо полігону!!! Тарифи підняли!!! ДЕ ОБІЦЯНЕ??? ДЕ С.КІ ГРОШІ???
Відповісти
Де гроші, де гроші ? Так в Кузьмича ж окрім комунального підприємства ще й своє приватне є. Так шо циган знає, шо своїй кобилі робить ! Все в сім'ю, все в сім'ю ...
Відповісти
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вихідних у Луцьку потепліє
Сьогодні, 15:56
Повідомили, коли у Луцьку з'явиться паркан на «коліях смерті»
Сьогодні, 15:56
У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни
Сьогодні, 15:42
«Хеловін – це поклоніння дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл
Сьогодні, 15:27
У Луцьку привітали автомобілістів та дорожників з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО Юні волиняни стали призерами всеукраїнського вокального конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 14:12
У Луцьку для нещеплених та хворих дітей просять окремі черги до педіатрів У Луцьку для нещеплених та хворих дітей просять окремі черги до педіатрів
Сьогодні, 11:06
У Ковелі куплять житло для дитини-сироти У Ковелі куплять житло для дитини-сироти
25 жовтень, 19:33
Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО Мати замкнула вдома голодних та хворих дітей і пішла пиячити. ВІДЕО
24 жовтень, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловіка судили за знахідку 30-річної давнини
Сьогодні, 17:11
 0
З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
У Києві чоловік загинув під колесами потяга
Сьогодні, 16:52
 0
Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль
Сьогодні, 16:45
 0
«Почую про полонених – і шукаю синове лице», – матір загиблого айдарівця з Волині
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8