У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни
Сьогодні, 15:42
У селі Брище Луцького району діти пилками нещадно зрізали молоді сосни, які посадили на рекультивованому колишньому полігоні.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Батьки просять сільраду полагодити аварійну дитячу гірку біля клубу, а тим часом їх діти займаються зрізанням молодих сосен на рекультивованому колишньому полігоні", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Батьки просять сільраду полагодити аварійну дитячу гірку біля клубу, а тим часом їх діти займаються зрізанням молодих сосен на рекультивованому колишньому полігоні", - йдеться у дописі.
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Коментарі 2
Так Кузьмич рік назад говорив, що піднімаємо тарифи на вивезення сміття для того, щоб найняти охоронців, контролювати територію навколо полігону!!! Тарифи підняли!!! ДЕ ОБІЦЯНЕ??? ДЕ С.КІ ГРОШІ???
Де гроші, де гроші ? Так в Кузьмича ж окрім комунального підприємства ще й своє приватне є. Так шо циган знає, шо своїй кобилі робить ! Все в сім'ю, все в сім'ю ...
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Сьогодні, 15:42