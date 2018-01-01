На вихідних у Луцьку потепліє





У Києві у суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також очікуються опади, +6°...+14°, - пише



У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +7°, вдень +9°, пройде дощ.



Погода у Львові на завтра: дощитиме, вночі +7°, вдень +12°. У неділю злива, +12°...+14°.



У Вінниці в суботу злива, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, сонячно.



Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +12°...+22°.



У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю +8°...+17°, сонячно.



У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +10°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+21°.



У Сімферополі завтра буде ясно, +11°...+16°. У неділю +10°...+20°, без опадів.



Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура до +18°.



У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +13°. У неділю температура до +20°, сонячно.



У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +7°...+19°, без опадів.

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