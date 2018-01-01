вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідних у Луцьку потепліє

На вихідних у Луцьку потепліє
На вихідних в Україні потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.

У Києві у суботу пройде дощ, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю також очікуються опади, +6°...+14°, - пише Уніан.

У Луцьку в суботу вночі +6°, вдень +14°, без опадів. У неділю вночі +7°, вдень +9°, пройде дощ.

Погода у Львові на завтра: дощитиме, вночі +7°, вдень +12°. У неділю злива, +12°...+14°.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +7°...+14°. У неділю до +19°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +12°...+22°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +11°. У неділю +8°...+17°, сонячно.

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +10°, вдень +15°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +10°...+21°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +11°...+16°. У неділю +10°...+20°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +14°. У неділю мінлива хмарність, температура до +18°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +9°, вдень +13°. У неділю температура до +20°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +7°...+19°, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 16:33
Волинянин виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 16:15
Повідомили, коли у Луцьку з'явиться паркан на «коліях смерті»
Сьогодні, 15:56
На вихідних у Луцьку потепліє
Сьогодні, 15:56
У селі поблизу Луцька діти позрізали молоді сосни
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня Якою буде погода в Луцьку у четвер, 25 жовтня
24 жовтень, 20:00
Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом Штормове попередження: у Луцьку очікують дощ зі снігом
23 жовтень, 17:24
Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні Сильний вітер і дощ: якою буде погода у найближчі дні
22 жовтень, 10:30
Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня
20 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З луцького двору викрали дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
У Києві чоловік загинув під колесами потяга
Сьогодні, 16:52
 0
Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль
Сьогодні, 16:45
 0
«Почую про полонених – і шукаю синове лице», – матір загиблого айдарівця з Волині
Сьогодні, 16:35
 0
Бекхем привітав волинянина з перемогою на «Іграх Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
Медіа
відео
1/8