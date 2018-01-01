Повідомили, коли у Луцьку з'явиться паркан на «коліях смерті»
Сьогодні, 15:56
У Луцьку досі обіцяють поставили паркан вздовж залізничних колій на Ківерцівській, де неодноразово гинули люди.
Взимку 2018 року, після чергової смерті на коліях, лучани просили загородити місце трагедії і влада підтримала таку ініціативу. Встановлення огорожі давно ініціювали і представники залізниці, мовляв, вулиця Ківерцівська – найнебезпечніше місце в Луцьку, - Конкурент.
"Місто зобов′язалося розглянути питання щодо встановлення цієї огорожі. Залізниця не може, оскільки тут йде земля міста, а в межах землі міста залізниця не може встановлювати огорожі чи виконувати якісь інші дії", – про це в коментарі 12 каналу розповів головний інженер Ківерцівської дистанції колії Олександр Новосад.
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Однак паркан вздовж колій за весь час так і не з′явився.
Як розповів у коментарі ІА "Конкурент" директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, наразі вже укладений договір і закуплені матеріали для огорожі.
Із його слів, спершу були деякі проблеми з підприємцем, який вів цю справу. Зараз все владналося і за два тижні паркан вздовж вулиці Ківерцівської таки встановлять.
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Взимку 2018 року, після чергової смерті на коліях, лучани просили загородити місце трагедії і влада підтримала таку ініціативу. Встановлення огорожі давно ініціювали і представники залізниці, мовляв, вулиця Ківерцівська – найнебезпечніше місце в Луцьку, - Конкурент.
"Місто зобов′язалося розглянути питання щодо встановлення цієї огорожі. Залізниця не може, оскільки тут йде земля міста, а в межах землі міста залізниця не може встановлювати огорожі чи виконувати якісь інші дії", – про це в коментарі 12 каналу розповів головний інженер Ківерцівської дистанції колії Олександр Новосад.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Гроші дали, а паркан поставити «забули»: у Луцьку досі не обгородили «колію смерті»
Однак паркан вздовж колій за весь час так і не з′явився.
Як розповів у коментарі ІА "Конкурент" директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, наразі вже укладений договір і закуплені матеріали для огорожі.
Із його слів, спершу були деякі проблеми з підприємцем, який вів цю справу. Зараз все владналося і за два тижні паркан вздовж вулиці Ківерцівської таки встановлять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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