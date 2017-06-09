Волинянин виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 16:15
Волинянин Василь Омельченко виграв золоту медаль у забігу на 400 метрів серед чоловіків.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
У п’ятницю, 26 жовтня, золото на змаганнях «Invictus Games», які проходять в Австралії, у забігу на 400 метрів серед чоловіків у категорії IT7 виборов волинянин Василь Омельченко.
Результат українського воїна — 0:53.44.
Зауважимо, напередодні Василь здобув срібло зі стрибків у довжину у категорії men's IJ5. Його результат - 5.43 метри.
Довідково:
Василь Омельченко народився у селі Руснів Влодимир-Волинського району Волинської області.
З 2011 року служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014 році отримав поранення на сході України. Брав участь в операціях на території Донецької та Луганської областей в 2014 році. Ветеран АТО. Виступає у дисципліні «Легка атлетика».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
У п’ятницю, 26 жовтня, золото на змаганнях «Invictus Games», які проходять в Австралії, у забігу на 400 метрів серед чоловіків у категорії IT7 виборов волинянин Василь Омельченко.
Результат українського воїна — 0:53.44.
Зауважимо, напередодні Василь здобув срібло зі стрибків у довжину у категорії men's IJ5. Його результат - 5.43 метри.
Довідково:
Василь Омельченко народився у селі Руснів Влодимир-Волинського району Волинської області.
З 2011 року служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014 році отримав поранення на сході України. Брав участь в операціях на території Донецької та Луганської областей в 2014 році. Ветеран АТО. Виступає у дисципліні «Легка атлетика».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть на унікальний літературний фестиваль
Сьогодні, 16:45
Волинянин виборов «золото» на «Іграх Нескорених»
Сьогодні, 16:15
Повідомили, коли у Луцьку з'явиться паркан на «коліях смерті»
Сьогодні, 15:56
На вихідних у Луцьку потепліє
Сьогодні, 15:56