Волинянин виборов «золото» на «Іграх Нескорених»

Василь Омельченко виграв золоту медаль у забігу на 400 метрів серед чоловіків.



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У п’ятницю, 26 жовтня, золото на змаганнях «Invictus Games», які проходять в Австралії, у забігу на 400 метрів серед чоловіків у категорії IT7 виборов волинянин Василь Омельченко.

Результат українського воїна — 0:53.44.



Зауважимо, напередодні Василь здобув срібло зі стрибків у довжину у категорії men's IJ5. Його результат - 5.43 метри.



Довідково:



Василь Омельченко народився у селі Руснів Влодимир-Волинського району Волинської області.



З 2011 року служив за контрактом у 51 окремій механізованій бригаді. У 2014 році отримав поранення на сході України. Брав участь в операціях на території Донецької та Луганської областей в 2014 році. Ветеран АТО. Виступає у дисципліні «Легка атлетика».

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