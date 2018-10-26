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У Києві чоловік загинув під колесами потяга

У Києві чоловік загинув під колесами потяга
У Голосіївському районі Києва потяг збив на смерть чоловіка.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Інцидент стався на вул. Грінченка. За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці пригоди. Прибули за викликом медики лише констатували смерть.

Загиблий був родом із Закарпатської області. На місці події слідчі з‘ясовують подробиці аварії.

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Теги: чоловік, смерть, колія
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