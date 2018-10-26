У Києві чоловік загинув під колесами потяга





Про це повідомляють



Інцидент стався на вул. Грінченка. За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці пригоди. Прибули за викликом медики лише констатували смерть.



Загиблий був родом із Закарпатської області. На місці події слідчі з‘ясовують подробиці аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Голосіївському районі Києва потяг збив на смерть чоловіка.Про це повідомляють "Вартові Еспресо" Інцидент стався на вул. Грінченка. За попередньою інформацією, чоловік переходив колії в невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці пригоди. Прибули за викликом медики лише констатували смерть.Загиблий був родом із Закарпатської області. На місці події слідчі з‘ясовують подробиці аварії.

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