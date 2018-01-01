У селищі на Волині хочуть облаштувати музей. ФОТО





Про це повідомила заступник директора музею Ніна Літвінчук, пише



Капітальне прибирання кімнати у приміщенні кляштору піярів під майбутній музей організувало відділення Любешівського районного фонду культури, зокрема його очільник Валентин Поліщук, залучивши до цього своїх друзів, «колег» по пенсійному віку.



Безкоштовним транспортом ентузіастів забезпечило КП «Любешів-Комфорт-Сервіс», керівник якого Сергій Фальчик з розумінням поставився до цієї справи. Тож після чотиригодинної праці (навіть під світлом ліхтариків, так як електроенергія в тій частині кляштору відсутня, а в деяких кімнатах узагалі немає вікон) мотлох ледве помістився на кузов вантажівки із нарощеними бортами. Добряче потрудилися пенсіонери Валерій Денисюк, Федір Комзюк, Василь Нестерук.



До речі, не все із прибраного пішло на смітник. Дещо стало першими експонатами ще не створеного музею, приміщення якого, хоч і є ідеальним для такого, та потребує великого ремонту.



Зауважимо, що для збору коштів на це голова Волинського відділення фонду культури, він же – і нинішній директор майбутнього музею Геннадій Сарапін, планує залучити і обласні структури, а то й столицю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешові хочуть облаштували музей минулого і сьогодення Любешівського району.Про це повідомила заступник директора музею, пише Нове життя Капітальне прибирання кімнати у приміщенні кляштору піярів під майбутній музей організувало відділення Любешівського районного фонду культури, зокрема його очільник, залучивши до цього своїх друзів, «колег» по пенсійному віку.Безкоштовним транспортом ентузіастів забезпечило КП «Любешів-Комфорт-Сервіс», керівник якого Сергій Фальчик з розумінням поставився до цієї справи. Тож після чотиригодинної праці (навіть під світлом ліхтариків, так як електроенергія в тій частині кляштору відсутня, а в деяких кімнатах узагалі немає вікон) мотлох ледве помістився на кузов вантажівки із нарощеними бортами. Добряче потрудилися пенсіонериДо речі, не все із прибраного пішло на смітник. Дещо стало першими експонатами ще не створеного музею, приміщення якого, хоч і є ідеальним для такого, та потребує великого ремонту.Зауважимо, що для збору коштів на це голова Волинського відділення фонду культури, він же – і нинішній директор майбутнього музею, планує залучити і обласні структури, а то й столицю.

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