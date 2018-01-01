На Волині чоловіка судили за знахідку 30-річної давнини

На Волині судили чоловіка за незаконне носіння і зберігання зброї – гвинтівку у лісі той знайшов ще 30 років тому.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду від 22 жовтня.Відомо, що чоловік знайшов спортивно-мисливську гвинтівку у лісі поблизу села Щитинь Любешівського району ще у 1988 році. Лише 15 вересня 2018 року зброю виявили та вилучили правоохоронці.Експертиза визначила, що гвинтівка 1963 року виготовлення є справною та придатною для стрільби нарізною вогнепальною зброєю. Тож чоловік привласнив її незаконно та без відповідного дозволу переніс та зберігав.Чоловік свою вину визнав та уклав угоду про визнання вини із прокуратурою. Тож суд її затвердив та призначив чоловікові умовне покарання із іспитовим строком в один рік.