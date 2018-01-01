вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яскраве святкування Halloween у Grand Central*

Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
У неділю, 28 жовтня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центу «Промінь» відбудеться святкування Halloween.

Тут з 17:00 розпочнеться програма святкування Spivanochka Show від Асоціації сценічних мистецтв «Show Box».

А з 20:00 стилізована вечірка шику та джазу для дорослих – «Gatsby Party»! Тут на барній стійці на гостей чекатиме яскраве шоу, розважатиме Dj та піджейки. Дух вечірок Лонг-Айленд та смачна їжа.

На кухонній стійці Grand Central вгощатимуть смачною кухнею
близького сходу. Яка поєднує смаки Європейської та Східної кухонь. Багато ароматів та спецій. Проект ІМА – це кейтерінг даної кухні. Саме у Grand Central на вечірці буде Ізраїльський сендвіч з солодкою булочкою, червоним томатним гострим соусом, хрусткою
куркою, смаженим баклажаном, гірчичними маринованими огірками та порція фалафеля з соусом Ранч.

Також на цій стійці відбудеться збір коштів на лікування лучанки Мар’яни Пархом’юк від раку крові.

Окрім того о 12:00 у Sherr Bar, що у Grand Central відбудеться дитячий кулінарний майстер-клас з виготовлення печива хелловін та вирізання гарбузиків.

Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Сьогодні, 09:35
Волинська «Батьківщина» вибачилася перед Притулою за маніпулятивний допис
Сьогодні, 09:05
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
Сьогодні, 08:46
Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
Сьогодні, 07:33
Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 06:30
Схожі новини
Лучан кличуть на «Новорічний кекс»* Лучан кличуть на «Новорічний кекс»*
25 жовтень, 18:31
У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма* У «Промені» відбудеться фестиваль анімації: програма*
25 жовтень, 17:27
Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про першу людину на Місяці Луцьких пенсіонерів кличуть на безкоштовний фільм про першу людину на Місяці
24 жовтень, 19:36
Чим смачненьким вгощатимуть у Grand Central на Halloween* Чим смачненьким вгощатимуть у Grand Central на Halloween*
23 жовтень, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Сьогодні, 09:35
 0
Волинська «Батьківщина» вибачилася перед Притулою за маніпулятивний допис
Сьогодні, 09:05
 0
Після дощу хоч човен діставай: лучанка скаржиться на бездоріжжя на Вишкові. ФОТО
Сьогодні, 08:46
 0
Немає сили і хочеться спати: онкохвора Мар'яна Пархом'юк розповіла про «хімію»
Сьогодні, 07:33
 0
Сергій Притула вимагає вибачень від волинської «Батьківщини»
Сьогодні, 06:30
 0
Медіа
відео
1/8