Яскраве святкування Halloween у Grand Central*
Сьогодні, 09:35
У неділю, 28 жовтня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центу «Промінь» відбудеться святкування Halloween.
Тут з 17:00 розпочнеться програма святкування Spivanochka Show від Асоціації сценічних мистецтв «Show Box».
А з 20:00 стилізована вечірка шику та джазу для дорослих – «Gatsby Party»! Тут на барній стійці на гостей чекатиме яскраве шоу, розважатиме Dj та піджейки. Дух вечірок Лонг-Айленд та смачна їжа.
На кухонній стійці Grand Central вгощатимуть смачною кухнею
близького сходу. Яка поєднує смаки Європейської та Східної кухонь. Багато ароматів та спецій. Проект ІМА – це кейтерінг даної кухні. Саме у Grand Central на вечірці буде Ізраїльський сендвіч з солодкою булочкою, червоним томатним гострим соусом, хрусткою
куркою, смаженим баклажаном, гірчичними маринованими огірками та порція фалафеля з соусом Ранч.
Також на цій стійці відбудеться збір коштів на лікування лучанки Мар’яни Пархом’юк від раку крові.
Окрім того о 12:00 у Sherr Bar, що у Grand Central відбудеться дитячий кулінарний майстер-клас з виготовлення печива хелловін та вирізання гарбузиків.
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Тут з 17:00 розпочнеться програма святкування Spivanochka Show від Асоціації сценічних мистецтв «Show Box».
А з 20:00 стилізована вечірка шику та джазу для дорослих – «Gatsby Party»! Тут на барній стійці на гостей чекатиме яскраве шоу, розважатиме Dj та піджейки. Дух вечірок Лонг-Айленд та смачна їжа.
На кухонній стійці Grand Central вгощатимуть смачною кухнею
близького сходу. Яка поєднує смаки Європейської та Східної кухонь. Багато ароматів та спецій. Проект ІМА – це кейтерінг даної кухні. Саме у Grand Central на вечірці буде Ізраїльський сендвіч з солодкою булочкою, червоним томатним гострим соусом, хрусткою
куркою, смаженим баклажаном, гірчичними маринованими огірками та порція фалафеля з соусом Ранч.
Також на цій стійці відбудеться збір коштів на лікування лучанки Мар’яни Пархом’юк від раку крові.
Окрім того о 12:00 у Sherr Bar, що у Grand Central відбудеться дитячий кулінарний майстер-клас з виготовлення печива хелловін та вирізання гарбузиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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