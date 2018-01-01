Яскраве святкування Halloween у Grand Central*

У неділю, 28 жовтня у Grand Central, що на 4-му поверсі Розважального центу «Промінь» відбудеться святкування Halloween.Тут з 17:00 розпочнеться програма святкуваннявід Асоціації сценічних мистецтвА з 20:00 стилізована вечірка шику та джазу для дорослих – «Gatsby Party»! Тут на барній стійці на гостей чекатиме яскраве шоу, розважатиме Dj та піджейки. Дух вечірок Лонг-Айленд та смачна їжа.На кухонній стійці Grand Central вгощатимуть смачною кухнеюблизького сходу. Яка поєднує смаки Європейської та Східної кухонь. Багато ароматів та спецій. Проект ІМА – це кейтерінг даної кухні. Саме у Grand Central на вечірці буде Ізраїльський сендвіч з солодкою булочкою, червоним томатним гострим соусом, хрусткоюкуркою, смаженим баклажаном, гірчичними маринованими огірками та порція фалафеля з соусом Ранч.Також на цій стійці відбудеться збір коштів на лікування лучанки Мар’яни Пархом’юк від раку крові.Окрім того о 12:00 у Sherr Bar, що у Grand Central відбудеться дитячий кулінарний майстер-клас з виготовлення печива хелловін та вирізання гарбузиків.