У Луцьку водій на «бляхах» ледве не збив школяра. ВІДЕО





Про це Ольга Шевченко написала у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



«Будьте обережні, реально дибіл за кермом», – підписала відео автор.



У коментарях до допису люди пишуть, що винні обоє – як водій, так і пішохід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гнідавській BMW на єврономерах ледь не збив школяра, який переходив дорогу.Про ценаписала у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».«Будьте обережні, реально дибіл за кермом», – підписала відео автор.У коментарях до допису люди пишуть, що винні обоє – як водій, так і пішохід.

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