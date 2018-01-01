У Луцьку водій на «бляхах» ледве не збив школяра. ВІДЕО
Сьогодні, 17:42
У Луцьку на вулиці Гнідавській BMW на єврономерах ледь не збив школяра, який переходив дорогу.
Про це Ольга Шевченко написала у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
«Будьте обережні, реально дибіл за кермом», – підписала відео автор.
У коментарях до допису люди пишуть, що винні обоє – як водій, так і пішохід.
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Про це Ольга Шевченко написала у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
«Будьте обережні, реально дибіл за кермом», – підписала відео автор.
У коментарях до допису люди пишуть, що винні обоє – як водій, так і пішохід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
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СТРАХОВА КОМПАНІЯ
.ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай."
VIN-код WRAAL11010AX33391
Марка та модель BMW 320
По цих даних батькам знайти цього виродка і каструвати
За бусом ледь видно було малого який вибіг на пішохідний перехід.
А батькам треба вчити дітей, що дорогу не можна перебігати! Тим паче дитина не пересвідчилась що машин нема