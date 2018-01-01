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У Луцьку водій на «бляхах» ледве не збив школяра. ВІДЕО

У Луцьку водій на «бляхах» ледве не збив школяра. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гнідавській BMW на єврономерах ледь не збив школяра, який переходив дорогу.

Про це Ольга Шевченко написала у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

«Будьте обережні, реально дибіл за кермом», – підписала відео автор.

У коментарях до допису люди пишуть, що винні обоє – як водій, так і пішохід.


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Теги: Гнідавська, Луцьк, пішохід, бляха
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Коментарі 3
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СТРАХОВА КОМПАНІЯ
.ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай."
VIN-код WRAAL11010AX33391
Марка та модель BMW 320
По цих даних батькам знайти цього виродка і каструвати
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Навчіть дітей не перебігати дорогу!
За бусом ледь видно було малого який вибіг на пішохідний перехід.
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В першу чергу винен водій, а в другу черну пішохід. Водій ЗАВЖДИ повинен очікувати пішохода і пригальмувати якщо йому повністю не видно зебру! Видно що з машини зразу повиходили пацани років по 20, чого можна чекати від такого водія?
А батькам треба вчити дітей, що дорогу не можна перебігати! Тим паче дитина не пересвідчилась що машин нема
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