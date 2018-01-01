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У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО

У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО
На Європейській площі Києва зіткнулися три легкових автомобіля,

Про це пише УНН.

ДТП сталася близько 15:30. Постраждалих немає, водії очікували на приїзд поліції.

Рух транспорту від Майдану Незалежності у напрямку Подолу був ускладнений.

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Теги: аварія, ДТП, Київ
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