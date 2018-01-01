У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:04
На Європейській площі Києва зіткнулися три легкових автомобіля,
Про це пише УНН.
ДТП сталася близько 15:30. Постраждалих немає, водії очікували на приїзд поліції.
Рух транспорту від Майдану Незалежності у напрямку Подолу був ускладнений.
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Про це пише УНН.
ДТП сталася близько 15:30. Постраждалих немає, водії очікували на приїзд поліції.
Рух транспорту від Майдану Незалежності у напрямку Подолу був ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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