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У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО

У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку інспектори муніципальної варти демонтували незаконно встановлені паркани.

Демонтаж відбувся 26 жовтня, на проспекті Соборності, 24а та 24, – пише ВолиньOnline.

Як пояснив працівник відділу демонтажів Олександр, цей паркан та ще ряд парканів за іншими адресами виявили муніципали. Мешканці мали б право узаконити цей паркан, якби він був у належному вигляді:

«Навіть дитина може бігти і нахромитися. Не розумію, нащо обгороджують колючим дротом біля будинку», – прокоментував Олександр.

За його словами, мешканці зможуть поставити собі новий паркан, який буде у належному вигляді.

Також мешканцям будинку дали можливість забрати свою городину, яка росла під вікнами за парканом.

До слова, також під демонтаж потрапили паркани на вулиці Дубнівській, Корольова, 11, проспекті Соборності, 6, 19а, 21, 23, 32б, 33, 34, проспекті Молоді 1-1а, 4, 5а-5б, 17б, вулиці Конякіна, 21, 23, 31, Кравчука, 26б, 38, 48-48а, проспекті Відродження, 18, 41, 41а, 43, 45а, 49-49а, 55, вулиці Казакова, 4, 6, В’ячеслава Хурсенка, 54, 56, Привокзальна, 4.
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО
У Луцьку муніципали знесли незаконні паркани. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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