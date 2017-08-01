На Волині стартує сезон полювання на диких парнокопитних тварин





Про це повідомили у



Полювання буде дозволене за ліцензіями на диких парнокопитних тварин – кабанів, козуль, оленів. Відкриття сезону відбудеться практично в угіддях усіх користувачів області, де є відповідні ліміти.



Відповідно до затверджених лімітів, у мисливський сезон 2018-2019 рр. на Волині дозволено добування 158 особин оленя плямистого, 465 – козуль, 597 диких кабанів.



Подія довгоочікувана для кожного волинського мисливця.



Лісівники нагадують: допускатимуться до полювання лише ті мисливці, хто має всі необхідні документи, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».



Зокрема:



– посвідчення мисливця;

– дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);

– відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;

– паспорти на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання.



Полювати на копитних індивідуально дозволяється в усі дні тижня. Днями колективного та облавного полювання є субота та неділя.



Охорону мисливського фонду від браконьєрства і контроль за дотриманням мисливцями правил полювання, норм добування та техніки безпеки забезпечуватимуть рейдові бригади, до складу яких входять представники державної лісової охорони, мобільних рейдових груп, правоохоронних органів та єгерської служби користувачів мисливських угідь.



«Ще раз нагадуємо усім мисливцям про необхідність дотримання правил поводження з вогнепальною зброєю. Заради особистої безпеки та збереження життя і здоров’я своїх колег.



Ні пуху ні пера!» – пишуть лісівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 жовтня на Волині стартує сезон облавного та колективного полювання на диких парнокопитних тварин.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ Полювання буде дозволене за ліцензіями на диких парнокопитних тварин – кабанів, козуль, оленів. Відкриття сезону відбудеться практично в угіддях усіх користувачів області, де є відповідні ліміти.Відповідно до затверджених лімітів, у мисливський сезон 2018-2019 рр. на Волині дозволено добування 158 особин оленя плямистого, 465 – козуль, 597 диких кабанів.Подія довгоочікувана для кожного волинського мисливця.Лісівники нагадують: допускатимуться до полювання лише ті мисливці, хто має всі необхідні документи, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».Зокрема:– посвідчення мисливця;– дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);– відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;– паспорти на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання.Полювати на копитних індивідуально дозволяється в усі дні тижня. Днями колективного та облавного полювання є субота та неділя.Охорону мисливського фонду від браконьєрства і контроль за дотриманням мисливцями правил полювання, норм добування та техніки безпеки забезпечуватимуть рейдові бригади, до складу яких входять представники державної лісової охорони, мобільних рейдових груп, правоохоронних органів та єгерської служби користувачів мисливських угідь.«Ще раз нагадуємо усім мисливцям про необхідність дотримання правил поводження з вогнепальною зброєю. Заради особистої безпеки та збереження життя і здоров’я своїх колег.Ні пуху ні пера!» – пишуть лісівники.

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