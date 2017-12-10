У Луцьку горіла автівка. ФОТО





Про це пише



У Луцьку на вулиці Банделіані сталося загоряння в автомобілі.



Це трапилося 26 жовтня, у вечірню пору.



Як розповіли очевидці, загоряння трапилося у легковику неподалік ринку.



Дим зауважили водії сусідніх авто та оперативно загасили.



Коли на місце прибули рятувальники, вони встановили факт повної ліквідації вогню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на бульварі Дружби Народів загорілося авто.Про це пише Район.Луцьк У Луцьку на вулиці Банделіані сталося загоряння в автомобілі.Це трапилося 26 жовтня, у вечірню пору.Як розповіли очевидці, загоряння трапилося у легковику неподалік ринку.Дим зауважили водії сусідніх авто та оперативно загасили.Коли на місце прибули рятувальники, вони встановили факт повної ліквідації вогню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію