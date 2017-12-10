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У Луцьку горіла автівка. ФОТО

У Луцьку горіла автівка. ФОТО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів загорілося авто.

Про це пише Район.Луцьк.

У Луцьку на вулиці Банделіані сталося загоряння в автомобілі.

Це трапилося 26 жовтня, у вечірню пору.

Як розповіли очевидці, загоряння трапилося у легковику неподалік ринку.

Дим зауважили водії сусідніх авто та оперативно загасили.

Коли на місце прибули рятувальники, вони встановили факт повної ліквідації вогню.
У Луцьку горіла автівка. ФОТО
У Луцьку горіла автівка. ФОТО
У Луцьку горіла автівка. ФОТО
У Луцьку горіла автівка. ФОТО

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Теги: авто, пожежа, Луцьк, Дружби Народів
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