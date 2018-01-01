Вдови атовців із Луцька отримали по 750 гривень





Про це йшлося під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - передає



Раніше програмою соцзахисту передбачали виплату допомоги обсягом 500 гривень.



Однак секретар міської ради підписав розпорядження у серпні про виділення 750 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вдови загиблих воїнів АТО отримали по 750 гривень допомоги.Про це йшлося під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - передає Вголос Раніше програмою соцзахисту передбачали виплату допомоги обсягом 500 гривень.Однак секретар міської ради підписав розпорядження у серпні про виділення 750 гривень.

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