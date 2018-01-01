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Вдови атовців із Луцька отримали по 750 гривень

Вдови атовців із Луцька отримали по 750 гривень
У Луцьку вдови загиблих воїнів АТО отримали по 750 гривень допомоги.

Про це йшлося під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - передає Вголос.

Раніше програмою соцзахисту передбачали виплату допомоги обсягом 500 гривень.

Однак секретар міської ради підписав розпорядження у серпні про виділення 750 гривень.


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Теги: вдова, АТО, Луцьк
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Коментарі 1
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Треба було і матерям загиблих.
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