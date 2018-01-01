Вдови атовців із Луцька отримали по 750 гривень
Сьогодні, 22:31
У Луцьку вдови загиблих воїнів АТО отримали по 750 гривень допомоги.
Про це йшлося під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - передає Вголос.
Раніше програмою соцзахисту передбачали виплату допомоги обсягом 500 гривень.
Однак секретар міської ради підписав розпорядження у серпні про виділення 750 гривень.
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Про це йшлося під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - передає Вголос.
Раніше програмою соцзахисту передбачали виплату допомоги обсягом 500 гривень.
Однак секретар міської ради підписав розпорядження у серпні про виділення 750 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Треба було і матерям загиблих.
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