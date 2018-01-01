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На Волині – спільні навчання рятувальників та Нацгвардії

На Волині – спільні навчання рятувальників та Нацгвардії
На Волині рятувальники та нацгвардійці взяли участь у навчаннях з територіальної оборони.

Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.

У селі Сокиричі Ківерцівського району на території тренінгового центру ГУНП у Волинській області проведені відпрацювання спільних дій правоохоронних органів та Національної гвардії України.

Працівники частини спеціальної пожежної техніки та групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області взяли участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також локалізації пожежі під час виникнення умовної надзвичайної ситуації.


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Теги: навчання, Волинь
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