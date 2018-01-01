На Волині – спільні навчання рятувальників та Нацгвардії

На Волині рятувальники та нацгвардійці взяли участь у навчаннях з територіальної оборони.Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.У селі Сокиричі Ківерцівського району на території тренінгового центру ГУНП у Волинській області проведені відпрацювання спільних дій правоохоронних органів та Національної гвардії України.Працівники частини спеціальної пожежної техніки та групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області взяли участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також локалізації пожежі під час виникнення умовної надзвичайної ситуації.