Комунальники не заважатимуть бобрам впорядковувати парк у Луцьку





Прибирати їх, однак, не збираються, забезпечивши таким чином процес природнього усунення насаджень, - повідомляють



Тварини згризли дерева на березі каналу, що навпроти «Ротонди».



Як розповів виконувач обов’язків директора КП «Парки і сквери міста Луцька» Богдан Феденчук, бобри завелися в парку у зв’язку зі створенням екологічно сприятливих умов, чого вдалося досягти завдяки очищенню каналів.



Своєю чергою, постраждалі дерева містяться в переліку таких, які збиралися усунути. Тож, замість працівників комунального підприємства цим зайнялися тварини.



Повалені вже дерева не прибиратимуть.



Опісля ліквідації всіх дерев, як зазначив Богдан Феденчук, відділ державного екологічного нагляду планує відловити тварин і переселити їх у інше місце.





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