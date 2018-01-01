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У «Луцьктеплі» заявили, що відновили опалення у будинку на Волі

У «Луцьктеплі» заявили, що відновили опалення у будинку на Волі
Багатоквартирний будинок на проспекті Волі у Луцьку був відключений від опалення у зв’язку з аварією, а не через борги.

Про це повідомила адміністрація ДКП «Луцьктепло».

За інформацією теплокомуненерго, 25 жовтня по обіді така ситуація виникла на проспекті Волі. У зв’язку з цим було «відрізано» ділянку, до якої приєднані будинки №№ 7, 8, 9.

Здійснивши заходи з усунення витоку, вже 26 жовтня о 08:00 послугу з централізованого опалення на ділянці було відновлено.



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Теги: опалення, Луцьк
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