У «Луцьктеплі» заявили, що відновили опалення у будинку на Волі

Багатоквартирний будинок на проспекті Волі у Луцьку буву зв’язку з аварією, а не через борги.Про це повідомила адміністрація ДКП «Луцьктепло».За інформацією теплокомуненерго, 25 жовтня по обіді така ситуація виникла на проспекті Волі. У зв’язку з цим було «відрізано» ділянку, до якої приєднані будинки №№ 7, 8, 9.Здійснивши заходи з усунення витоку, вже 26 жовтня о 08:00 послугу з централізованого опалення на ділянці було відновлено.