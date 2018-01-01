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Понад півсотні будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО

Понад півсотні будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО
Без централізованого опалення станом на вечір 26 жовтня ще перебували мешканці понад півсотні луцьких будинків.

Про це повідомляє 12 канал.

На вечір п’ятниці, 26 жовтня, у Луцьку без тепла були 56 із 788 будинків, яким надається централізоване опалення.

Нагадаємо, "Луцьктепло" запустило всі котельні у четвер.

Наразі працівники ЖЕКів обходять будинки, відкривають заглушки та розповітрюють системи.

Детальніше – у відео.



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Теги: опалення, Луцьк
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