Понад півсотні будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО





Про це повідомляє



На вечір п’ятниці, 26 жовтня, у Луцьку без тепла були 56 із 788 будинків, яким надається централізоване опалення.



Нагадаємо, "Луцьктепло" запустило всі котельні у четвер.



Наразі працівники ЖЕКів обходять будинки, відкривають заглушки та розповітрюють системи.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Без централізованого опалення станом на вечір 26 жовтня ще перебували мешканці понад півсотні луцьких будинків.Про це повідомляє 12 канал На вечір п’ятниці, 26 жовтня, у Луцьку без тепла були 56 із 788 будинків, яким надається централізоване опалення.Нагадаємо, "Луцьктепло" запустило всі котельні у четвер.Наразі працівники ЖЕКів обходять будинки, відкривають заглушки та розповітрюють системи.Детальніше – у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію