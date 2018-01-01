Понад півсотні будинків у Луцьку – досі без тепла. ВІДЕО
Сьогодні, 00:19
Без централізованого опалення станом на вечір 26 жовтня ще перебували мешканці понад півсотні луцьких будинків.
Про це повідомляє 12 канал.
На вечір п’ятниці, 26 жовтня, у Луцьку без тепла були 56 із 788 будинків, яким надається централізоване опалення.
Нагадаємо, "Луцьктепло" запустило всі котельні у четвер.
Наразі працівники ЖЕКів обходять будинки, відкривають заглушки та розповітрюють системи.
Детальніше – у відео.
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Про це повідомляє 12 канал.
На вечір п’ятниці, 26 жовтня, у Луцьку без тепла були 56 із 788 будинків, яким надається централізоване опалення.
Нагадаємо, "Луцьктепло" запустило всі котельні у четвер.
Наразі працівники ЖЕКів обходять будинки, відкривають заглушки та розповітрюють системи.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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